Vây đồi cà phê, bắt kẻ bắn công an Kon Tum

Ngày 15-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ đã bắt được bị can có lệnh truy nã đặc biệt Trần Trung Hùng (còn gọi là Gióng, quê quán Nam Định, thường trú phường Quyết Thắng, TP Kon Tum).

Hùng đã gây ra vụ bắt cóc một thanh niên 23 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ép nạn nhân chặt ngón tay. Khi bị công an truy bắt, Hùng bắn trả bằng súng AK làm một công an trọng thương rồi tẩu thoát.

“Lực lượng công an bao vây, sử dụng đạn cay, đồng thời kêu gọi bị can đầu hàng. Thấy không thể thoát, Hùng buông súng, không phản kháng gì” - Thiếu tướng Tiến thông tin.



Hùng, vũ khí và bốn đàn em bị công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, từ sáng sớm cùng ngày, các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Trung đoàn E20 của Bộ Tư lệnh CSCĐ,… phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lực lượng tấn công, bắt giữ Trần Trung Hùng.

Địa điểm truy bắt là một đồi trồng cà phê thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai. Bị can luôn thủ vũ khí nóng bên người nên lực lượng truy bắt đã phải sử dụng nhiều biện pháp mạnh, đồng thời dùng loa kêu gọi Hùng ra đầu hàng.

Biết không thể trốn chạy và chống cự, đến 9 giờ 40 cùng ngày, Hùng đã ra đầu hàng lực lượng công an. Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu AK có một viên đạn đã lên nòng và một băng đạn có 31 viên; khẩu súng K59 có bảy viên đạn, một viên đã lên nòng; mã tấu…

Hùng đã được di lý về Công an tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến các vụ án mà Hùng gây ra, công an đã bắt giữ bốn đàn em của Hùng để điều tra về các hành vi che giấu, giúp đỡ Hùng trốn thoát.

Như đã thông tin, tháng 7-2016, Công an TP Kon Tum điều tra vụ nam thanh niên ở phường Trường Chinh bị bắt cóc, xác định Hùng và đồng phạm gây ra vụ việc. Rạng sáng 30-11, khi phát hiện Hùng lẩn trốn tại xã Đắk Blà, Công an TP Kon Tum vây bắt thì bị Hùng dùng súng AK bắn trả làm Thượng úy Vương Hoàng Giáp (Công an TP Kon Tum) trúng nhiều phát đạn. Ngay sau đó, Hùng được đàn em chở đi trốn.