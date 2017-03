Vẫy khách vào quán ăn cơm, thanh niên bị xe tải kẹp chết

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1



Theo H.Quang (NLĐO)



Vào lúc 11 giờ 15 trưa nay (21-9), trên quốc lộ 1, đoạn gần trạm thu phí cũ cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử nạn.Một số người chứng kiến vụ việc cho biết vụ tai nạn xảy ra khi 1 nam thanh niên đứng trên đường vẫy khách vào ăn cơm tại quán bên đường quốc lộ 1, theo hướng từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội bên cạnh cầu Phù Đổng.Nạn nhân tên là Trần Văn H. (SN 1996, quê tại làng Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Được biết, gia cảnh khó khăn, H. xuống Hà Nội làm việc trong quán cơm.Theo ghi nhận tại hiện trường, thân thể của người bị nạn nằm giữa đuôi của xe tải phía trước trước (biển kiểm soát 37C 060.17) và phần đầu của xe tải phía sau (biển kiểm soát 37C 034.56).Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do trong lúc nạn nhân đang đứng trên đường đón khách vào quán cơm thì bị chiếc xe tải phía trước lùi lại, còn chiếc tải phía sau bất chợt đi lên, làm cho H. bị cả 2 xe tông vào cùng một lúc.Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông. Tài xế của 2 chiếc xe tải đang bị tạm giữ để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện, chờ người thân đưa về an táng.