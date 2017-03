Vây nghĩa trang giữa đêm, bắt nhóm đòi nợ thuê

Chiều 22-1, bà Cao Thị Dung (ngụ phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đến công an trình báo về việc chồng bà là ông Trần Công Tạo bị một nhóm người bắt cóc đòi nợ.

Ngay lập tức, Công an thị xã Thuận An triệu tập cuộc họp khẩn để lên kế hoạch triệt phá. Các trinh sát tung ra rà soát khắp nơi và phát hiện băng giang hồ gồm sáu người đang giam lỏng con nợ ở khu mộ cổ ngập cỏ lau trong nghĩa trang Lái Thiêu. Lúc này, có tới ba nạn nhân trong tay bọn bắt cóc là ông Tạo, bà Trần Thị Gởi (chị ông Tạo) và Trần Công Quý (con ông Tạo).

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an được điều đến để vây quanh nghĩa trang, truy bắt tội phạm. Các mũi âm thầm tiếp cận đối tượng qua ánh sáng chớp nháy từ máy điện thoại của chúng, chờ thời điểm thích hợp để hành động.

Trần Văn Nhơn (ảnh trái) và đàn em trong băng giang hồ, bảo kê và đòi nợ thuê. Ảnh: X.LƯƠNG

Nhóm bắt cóc nhận được điện thoại của bà Dung nói sẽ giao tiền nhưng bà phải vào bên trong nghĩa trang nhìn tận mặt chồng, con. Khi bà Dung vừa giáp mặt, giao tiền cho chúng thì các trinh sát bất ngờ lao ra. Sáu tay giang hồ chưa kịp trở tay thì còng số 8 đã tra vào tay, ba con tin được giải cứu an toàn.

Từ lời khai của Dương Văn Nhơn (tự Hoàng, kẻ cầm đầu) cùng đồng bọn, công an đã bắt tiếp Nguyễn Trung Nguyên (ngụ phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2-1012, ông Tạo vay của Trần Thị Anh Đào 80 triệu đồng với lãi suất 15% tháng. Do lãi nặng, ông Tạo mất khả năng chi trả. Đào đã tìm tới Nhơn nhờ đòi nợ. Nhơn liền triệu tập đàn em tới nhà ông Tạo dọa giết cả nhà nếu không trả nợ cho Đào. Quá sợ hãi, ông Tạo đã phải trốn lên huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Sau khi xác định được nơi con nợ lẩn trốn, ngày 22-1 nhóm giang hồ kéo nhau lên Dầu Tiếng bắt giữ ông Tạo và yêu cầu người nhà mang 200 triệu đồng hoặc bốn cây vàng đến trả nợ mới thả nạn nhân về.

Đàn em Nhơn chiếm đoạt luôn chiếc xe máy (gần 30 triệu đồng) ông Tạo đang sử dụng rồi giao cho Nguyên cất giấu.

Theo Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, băng nhóm do Dương Văn Nhơn cầm đầu, ngoài việc đòi nợ thuê còn bảo kê khu vực nghĩa trang Lái Thiêu.

XUÂN LƯƠNG