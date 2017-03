Vây ráp bắt kẻ giết nữ sinh đang trốn trong rừng

(PL)- Đến 19 giờ ngày 19-6, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - PC45 (Công an TP Đà Nẵng), cho biết hiện công an vẫn đang triển khai các lực lượng vây ráp, truy bắt nghi can sát hại nữ sinh lớp 12 đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Theo đó, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng của phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang, các đội dân phòng, cơ động khác… bố ráp, truy lùng khu vực rừng núi của huyện Hòa Vang, nơi nghi phạm lẩn trốn. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 17-6, cơ quan công an nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại xã Hòa Nhơn (Hòa Vang). Nạn nhân được xác định là em ĐTKN, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Ông Ích Khiêm. Khi công an đến nơi, em N. đã tử vong với nhiều nhát chém, cắt trên người. Sau khi gây án, hung thủ vứt dao, bỏ trốn lên khu vực rừng núi của huyện Hòa Vang. Qua truy xét, bước đầu công an xác định nghi can gây ra cái chết thương tâm cho em N. là VTT (trú cùng địa phương). T. có hai con, ly dị vợ và có tình cảm với nạn nhân. L.THỦY