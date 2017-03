Vay tiền tỉ rồi bỏ trốn làm cả xã 'lao đao'

(PLO) - Ngày 20-8, rất đông người dân đã gửi đơn tố cáo bà Hồ Thị Hoa (trú xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên công an xã và Công an huyện Quỳnh Lưu.