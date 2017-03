Về quê đón tết, bị mất trộm tiền tỉ

Căn nhà ông Lộc bị trộm dùng đoản bẻ khóa lấy đi tài sản. Ảnh: XN

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra truy xét vụ trộm với giá trị tài sản trên 1 tỉ đồng vừa xảy trên địa bàn. Nạn nhân là ông Trần Xuân Lộc (52 tuổi, ngụ 74 Hùng Vương, phường 1, quận 10, TP.HCM).

Theo ông Lộc, ngày 26-1-2014 (nhằm ngày 26 tháng Chạp âm lịch), gia đình ông rời TP.HCM về quê ở Hà Nội đón tết. Trước khi đi những người thân trong nhà đã kiểm tra, khóa tất cả cửa ra vào cẩn thận và nhờ những người hàng xóm xung quanh trông coi nhà giúp. Tuy nhiên, ngày 2-2, ông Lộc được bà N. (hàng xóm) thông báo qua điện thoại nhà ông bị trộm đột nhập khiến ông tức tốc trở lại TP.HCM. Bà N. cho biết hơn 4 giờ sáng cùng ngày, bà nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà ông Lộc. Lập tức, bà gọi hai người con trai chạy sang dò la, qua đó bà biết được nhà ông Lộc bị trộm đột nhập liền báo công an địa phương.

Hình ảnh hai nghi can bẻ khóa trộm tài sản do camera ghi lại. Ảnh: XN

Căn cứ những hình ảnh ghi lại trong camera nhà ông Lộc, hơn 0 giờ ngày 2-2, có hai thanh niên lạ mặt đi trên một xe máy chạy đến trước nhà ông dừng lại. Sau ít phút quan sát, hai người này xuống xe, dùng đoản mở toang cửa nhà ông Lộc rồi bỏ đi. Chừng 30 phút sau, cả hai trở lại xông thẳng vào trong nhà lấy đi chiếc xe tay ga hiệu Spacy và một số tài sản có giá trị. Chưa dừng lại, khoảng một giờ sau, “bộ đôi” này tiếp tục quay lại dẫn theo hai đồng bọn khác đột nhập vào nhà khiêng chiếc két sắt bên trong có chứa nữ trang vàng, bạc, tiền mặt... giá trị hơn 1 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Trong ngày 4-2, Công an quận 10 đã khoanh vùng một số nghi can liên quan và chuyển hồ sơ đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng sơ hở của nhiều hộ gia đình về quê đón tết để đột nhập vào nhà khoắng hết tài sản. Từ vụ trộm trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước hành vi, thủ đoạn của những “đạo chích” táo tợn.

XUÂN NGỌC