Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thời gian qua, vấn nạn buôn bán phụ nữ là một nỗi đau nhức nhối trong xã hội, nhiều cô gái vì muốn đổi đời đã bị dụ dỗ sang "đất khách, quê người" bị hành hạ, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục… Đáng nói, những bài học đắt giá đó đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn còn nạn nhân, kẻ buôn người vẫn còn đất lộng hành.

Mới đây, ngày 7/2, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐT Công an Tây Ninh phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (C45); Đồn Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất; Công an phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Võ Thị Mến (48 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng); Dương Thị Bự (40 tuổi, ngụ xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Thị Bé Trang (24 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) đang làm thủ tục lên máy bay sang Trung Quốc cho hai cô gái gồm, N.T.H. và N.H.N. cùng 2 người đàn ông người Trung Quốc và một số tang vật.

Trước đây, Trang được Mến tuyển chọn rồi giao lại cho Nguyễn Thị Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh).



Hàng loạt đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Sau đó, Trang được một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ và sinh sống tại Trung Quốc. Trang trở về gia đình móc nối với Mến tìm chọn phụ nữ để Trang bán cho các đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, mỗi phụ nữ Trang đưa cho Mến 35 triệu đồng.

Tại Trung Quốc, khi đàn ông muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ phải trả cho Trang 80 triệu đồng, rồi Trang tổ chức đưa về Việt Nam để giao lại cho Thời (cha ruột Trang). Còn Lê Thị Thu Cúc (47 tuổi) và Phạm Thị Thúy (40 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu được Trang phân công tuyển chọn các "con mồi". Trang trả công cho Cúc và Thúy 5 triệu đồng/người, còn Mến hưởng 9 đến 10 triệu đồng/người. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây của Trang đã đưa trót lọt 10 người đàn ông Trung Quốc mua vợ, trong đó có 8 người mua được vợ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã bán 50 phụ nữ sang Trung Quốc, thu lợi bất chính số tiền khoảng 450 đến 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/1, Phòng CSĐT (PC45) Công an Tây Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Từ Thị Em (tức "Sáu Lệ", 52 tuổi, ngụ ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) cùng 7 đối tượng về hành vi mua bán phụ nữ.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã tổ chức đưa 10 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, trong đó có 3 phụ nữ đang làm thủ tục lên máy bay.



Theo T.Nhung - C.Bình (CAND)