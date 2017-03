Về quê thăm bà nội, bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm

Ảnh minh họa

Trước đó, vào chiều 8/2/2013, cháu N.T. B.T. (SN 18/2/2003), ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình về thăm bà nội ở xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.



Do quen biết từ trước nên trước khi về cháu T. có liên lạc với Nguyễn Việt Tùng (SN 1995, ở Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ).



Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Việt Tùng rủ cháu T. đến đình Phú Vinh để chơi. Tại đây, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.



Đến 2 giờ ngày ngày hôm sau (9/2), cháu T. đến công an huyện Chương Mỹ trình báo về việc bị Tùng làm nhục.



Quá trình điều tra, xác minh, công an huyện Chương Mỹ đã bắt Nguyễn Việt Tùng về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng pháp luật.



Theo Khánh Công

VnMedia,Dân trí