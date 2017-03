Về ra mắt "phụ huynh", thiếu nữ bị bạn trai đánh dã man

Khoảng 15 giờ 30 ngày 10/9, tại ngã ba Mỹ Trung (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) chị Diễm cùng người yêu đón xe vào Gia Lai ra mắt gia đình của chị Diễm. Trong khi chờ xe, Thìn cùng một số người bạn đi tiễn đã ghé quán uống rượu chia tay. Biết tính người yêu mỗi khi có rượu trong người là quậy phá nên Diễm đã can ngăn. Bị người yêu can ngăn, Thìn đã nổi xung tát liên tiếp vào mặt Diễm, dùng tay chân đấm, đá túi bụi khiến chị Diễm gục ngay tại chỗ.





Diễm và Thìn tại trụ sở UBND xã Gia Ninh.

Thấy một thiếu nữ bị hành hung nên nhiều người dân bản địa can ngăn thì bị Thìn chửi bới. Bức xúc, nhiều người dân định lao vào ăn thua đủ với Thìn. Rất may, lực lượng Công an xã Gia Ninh có mặt kịp thời can ngăn vụ ẩu đả. Ngay sau đó, Thìn và Diễm bị Công an xã Gia Ninh đưa về trụ sở UBND xã để giải quyết sự việc.

Bà Phạm Thị Hoa- Chủ tịch hội phụ nữ xã Gia Ninh cho biết: Chưa bao giờ tôi thấy trường hợp nào hành hung người yêu của mình đến như vậy. Diễm bị Thìn đánh đến mức ngất xỉu, mặt mũi sưng vù... "Trên phương diện là cán bộ phụ nữ, tôi sẽ đề nghị các đơn vị liên quan của xã làm rõ hành vi bạo lực của Thìn và bảo vệ em Diễm", bà Hoa cho hay.

Theo Giadinh.net