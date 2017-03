Vệ sĩ bệnh viện đánh người

Anh Phạm Lê Nguyên

Trước đó, theo đặt hàng của người nhà bệnh nhân, mẹ anh Nguyên (bà Lê Thị Hay, 58 tuổi) đem ba hộp cơm vào bệnh viện, Nguyên đi sau để hướng dẫn. Đến cầu thang tầng 1, thấy mẹ mệt nên anh Nguyên thay mẹ cầm mấy hộp cơm đem cho khách. Thế nhưng, anh đã bị một vệ sĩ túm cổ áo và dùng dùi cui đánh vào tay rồi tiếp tục lôi ra sân bệnh viện “phối hợp” cùng một vệ sĩ khác đấm đá túi bụi. Bà Hay và nhiều người chứng kiến đã hết sức van nài, ngăn cản nhưng nhóm vệ sĩ vẫn tiếp tục đánh anh Nguyên.

Lãnh đạo Công an phường 9, Tuy Hoà cho biết đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh làm rõ và xử lý theo luật định. Ông Bùi Trần Ngọc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Yên, cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ, vệ sĩ không cho người đưa hàng hoá, thực phẩm từ bên ngoài vào bệnh viện bán, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bệnh viện đã có căn-tin bán các mặt hàng thiết yếu... Việc các vệ sĩ đánh người thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, riêng bệnh viện không chỉ đạo việc đánh người vào buôn bán...

Dư luận tại Phú Yên hiện đang rất bức xúc trước vụ việc. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý.



Theo BA ĐÀO (CATP)