Vệ sĩ đánh chết người tại quán nhậu ốc

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố truy lùng nghi can Thái Hữu Tùng (22 tuổi, tự Tùng “sẹo”, tạm trú tại phường Thạnh Lộc, quận12) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đối tượng được xác định chính là kẻ sát hại anh Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, ngụ Đồng Nai), nhân viên của quán nhậu Ốc Long đóng tại phường 7, quận Gò Vấp.

Đối tượng Thái Hữu Tùng đang bị cơ quan công an truy bắt

Thông tin ban đầu, rạng sáng 12/11, Thái Hữu Tùng cùng Lê Hoàng Hân (33 tuổi, ngụ quận 12, cả hai hiện là vệ sĩ thuộc một công ty dịch vụ bảo vệ có trụ sở tại phường 10, quận Gò Vấp) rủ nhau đến quán Ốc Long để ăn nhậu. Lúc này các nhân viên của quán đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Dù bị từ chối nhưng Hân và Tùng vẫn cố tình đi thẳng vào quán buộc các nhân viên tiếp tục bán hàng.

Bên trong lúc này có anh Nguyễn Văn Toàn đang ngồi nhậu với bạn là anh Võ Nguyễn Minh Nhật (ngụ Cần Giờ). Ngồi ăn nhậu được khoảng 30 phút thì Hân đứng lên đi vệ sinh, tên Tùng ngồi một mình nên cầm ly bia sang bàn anh Toàn để mời. Cùng lúc này tên Hân đi ra tưởng nhóm anh Toàn đánh Tùng nên lớn tiếng cãi vã.

Thấy Hân nổi nóng, Tùng cũng “ăn theo” bằng cách đập thẳng ly bia vào đầu anh Toàn rồi lao vào đánh đấm túi bụi. Ngay sau đó, tên Tùng buộc anh Toàn phải quỳ xuống để xin lỗi. Thấy vô lí nên anh Toàn không chịu thì bị tên Tùng dùng than nóng ném vào người và ép vào góc quán hành hung.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Thái Hữu Tùng còn vồ cây kéo để trên kệ bếp phóng thẳng vào ngực anh Toàn. Bị thương nặng, anh Toàn gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, tên Tùng được Hân chở bằng xe máy tẩu thoát. Riêng anh Toàn được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, anh này đã tử vong sau vài giờ nhập viện.

Đối với tên Hân, sau khi chở tên Tùng đi bỏ trốn thì đối tượng này quay lại quán nhậu tìm chiếc điện thoại bị rơi lại thì bị nhân viên quán nhậu bắt giữ giao công an xử lí.

Tại cơ quan điều tra, Hân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của hắn và tên Tùng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của đối tượng Thái Hữu Tùng phát hiện và thu giữ một số công cụ hỗ trợ không được cấp phép như roi điện, gậy sắt.

Bước đầu, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đang lập hồ sơ xử lí đối tượng Lê Hoàng Hân vì hành vi “Che giấu tội phạm”. Riêng tên Thái Hữu Tùng cơ quan công an kêu gọi đối tượng này nhanh chóng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Thế Phong (Dân trí)