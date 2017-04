Vệ sĩ thuê giang hồ “xử” nữ tiếp viên

ĐÂM CHÉM KINH HOÀNG TRONG QUÁN NHẬU

Khoảng 22 giờ ngày 20-2-2011, con đường Bàu Cát đã thưa người qua lại, quán nhậu Sơn Hải cũng bắt đầu vãn khách. Nhân viên đang tranh thủ ngồi nghỉ ngơi chờ những thực khách cuối cùng ra về để dọn dẹp thì một nhóm thanh niên hùng hổ xộc vào quán, trên tay lăm lăm dao nhọn và mã tấu sáng loáng. Không nói không rằng, chúng tiến thẳng đến nơi các nhân viên đang ngồi, đạp đổ bàn rồi vung dao chém loạn xạ khiến những người có mặt phải bỏ chạy tán loạn. Nữ tiếp viên Phan Thị Mỹ Hạnh (SN 1989, ngụ Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre) núp xuống gầm bàn để tránh những nhát dao của kẻ thủ ác song chúng vẫn không chịu buông tha. Sau khi đâm và chém nhiều nhát khiến chị Hạnh ngã gục, chúng cầm dao đưa một vòng như để hăm dọa những người có mặt trong quán rồi ngang nhiên đi ra xe ba đồng bọn khác đang chờ sẵn tẩu thoát.

Nguyễn Trần Phong

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi nhóm đối tượng tháo chạy, họ phát hiện một trong những thanh niên ngồi trên chiếc xe Wave chờ sẵn ở phía ngoài đường chính là Nguyễn Trần Phong (SN 1986, ngụ xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) là vệ sĩ của Công ty bảo vệ Tứ Sơn đồng thời cũng là nhân viên bảo vệ của quán nhậu Sơn Hải.

CHỈ VÌ MỘT LỜI ĐE DỌA

Ngay sau khi nhận được tin báo, kết hợp lời khai của các nhân chứng, các mũi trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình nhanh chóng tỏa đi các hướng truy tìm nhóm đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện và bắt gọn từng tên khi chúng đang ẩn náu trong một khách sạn trên đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình. Tại đây, ngoài Nguyễn Trần Phong còn có một đồng nghiệp làm cùng công ty vệ sĩ với Phong là Kim Phương (SN 1988, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng), Kim Si Tha (SN 1990, em ruột Phương), Trần Trọng Minh Tiến (SN 1992, ngụ xã Tân Bửu, Bến Lức, Long An), Võ Văn Tài (SN 1993) và Doãn Lê Huy (SN 1992, cùng ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).



Tên Phương

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do trong quá trình làm việc tại quán nhậu Sơn Hải, Phong có quen biết với một nữ tiếp viên là Nguyễn Thị Hường (SN 1978, ngụ xã Trung An, Vũ Thư, Thái Bình). Ngày 19-2, Hường nghỉ việc và đến quán để xin nhận nốt số tiền lương 1,2 triệu đồng còn lại, song đã bị chủ quán tên Oanh và bạn trai tên Hải từ chối không trả dẫn đến mâu thuẫn. Tối cùng ngày, Hường đi cùng Phương tiếp tục đến quán đòi tiền nhưng vẫn bị chủ quán từ chối. Việc Hường nghỉ việc trước đó do có liên quan với tiếp viên Mỹ Hạnh nên khi Hường và Phương bỏ đi, Hạnh đã bóng gió đe dọa sẽ thuê giang hồ “xử” cả nhóm nếu Hường còn tiếp tục đến gây mâu thuẫn khiến Hạnh bị đuổi việc. Nghe Hạnh đe dọa, Phong liền điện thoại cho Phương kể lại sự việc, sau đó cả hai điện cho Kim Si Tha để bàn bạc sẽ đánh dằn mặt Hạnh cùng chủ quán Oanh, Hải và một số nhân viên khác. Sau khi lên kế hoạch, Si Tha gọi thêm đồng bọn là Trần Trọng Minh Tiến, Võ Văn Tài và Doãn Lê Huy cùng tham gia. Chúng mua bốn con dao rồi xách thêm hai cây mã tấu cùng đi đến quán Sơn Hải. Sau khi nghe Phong đứng ngoài chỉ điểm nhận diện, nhóm Phương - Tài - Huy xộc thẳng vào chém túi bụi khiến nữ tiếp viên Mỹ Hạnh bị thương nặng. Gây án xong, cả bọn chạy đến kênh 19-5 thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, Tân Phú vứt dao xuống kênh, sau đó chạy về một khách sạn trên đường Tân Hải thuê phòng ngủ qua đêm.

Chỉ vì món nợ hơn một triệu đồng của chủ quán và lời đe dọa, thách thức bâng quơ của một nữ tiếp viên, hai người làm công tác vệ sĩ là Phong và Phương lại đi câu kết với nhóm giang hồ để tổ chức đâm chém người. Hiện cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đang củng cố hồ sơ chuyển Viện kiểm sát phê chuẩn để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.



Theo ĐĂNG HÒA (CATP)