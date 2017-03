Về vụ chết người tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh

Ngay sau khi xác nhận tung tích nạn nhân, có rất nhiều người kéo đến hiện trường thành đám đông gây mất trật tự, trong đó có những người hiếu kỳ, quá khích cho rằng các lực lượng Công an có liên quan đến cái chết của anh Nam.

Tiếp nhận nguồn tin này, PV Báo CAND đã có mặt ngay hiện trường để tìm hiểu, thực hư sự việc như sau:

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND và Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo đảm TTATGT theo tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ, trong đó có chiến dịch cao điểm về tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông trên tuyến QL10, QL18, đường nội thị đi qua thị xã Uông Bí. Đây cũng là một trong những điểm "đen" về TNGT gây bức xúc trong dư luận quần chúng.

Theo đó, Tổ công tác tuần tra đặc biệt đã được thành lập gồm 32 CBCS thuộc các lực lượng Phòng CSTT, CSGT và Công an thị xã Uông Bí xây dựng kế hoạch công tác được Thượng tá Đỗ Văn Luyến duyệt.

Theo kế hoạch, Tổ công tác mở đợt cao điểm về tuần tra trên các tuyến QL nói trên. Trọng tâm của đợt cao điểm này là chống các hành vi đua xe trái phép, đi quá tốc độ lai 3 và điều khiển phương tiện không đủ các điều kiện lưu hành theo quy định.

Đến 22h đêm 10/10, tại QL10 thuộc địa bàn xã Phương Nam, Tổ tuần tra phát hiện 4 người cùng đi trên chiếc xe máy Wave, BKS 89F7-3547, không có gương chiếu hậu và bấm còi hơi, lạng lách qua tổ kiểm soát nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành và bỏ chạy. Do đó, tổ tuần tra phải dùng xe môtô chuyên dụng truy đuổi. Được một đoạn đường ngắn, phát hiện tiếp một trong 4 người trên đã nhảy xuống xe máy bỏ trốn, 3 người vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Đến đoạn ngã ba rẽ vào khu dân cư, xe máy 89F7-3547 lao vào đống cát nên những người này đã vứt lại xe và tẩu thoát. Sau khi tiếp cận xe vi phạm, lực lượng tuần tra đã tổ chức truy tìm những người vi phạm rất lâu, song do trời tối nên không phát hiện gì thêm. Việc còn lại là lập biên bản tạm giữ xe đưa về kho quản lý.

Đến 1h30 ngày 11/10, trực ban Công an thị xã nhận được điện của Công an xã Phương Nam báo rằng gia đình của anh Đinh Văn Nam đã đến xã trình báo về việc anh Nam đi cùng 3 người khác nhưng giờ đã mất tích tại khu vực ao sâu (cách đống cát làm xe máy bị ngã nói trên khoảng 20m), đề nghị Công an thị xã tiến hành điều tra làm rõ.

Ngay lập tức một tổ điều tra gồm các điều tra viên của Công an tỉnh, Công an thị xã, Viện Kiểm sát thị xã Uông Bí, chính quyền cơ sở được cử đến ngay hiện trường phối hợp với các lực lượng khác tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân. Cuộc truy tìm kéo dài liên tục đến 12h ngày 12-10 thì phát hiện được thi thể của anh Đinh Văn Nam.

Cùng lúc này, mũi điều tra khác cũng đã xác định được 4 người đi trên chiếc xe vi phạm Luật giao thông tối 10/-10 đều là người tại xã Phương Nam gồm: Hoàng Hoài Nam (22 tuổi), Bùi Thân Thương (22 tuổi), Vũ Văn Linh (18 tuổi) và Đinh Văn Nam (người vừa tìm được thi thể).

Cả 4 người này đều không ai có giấy phép lái xe, xe không có đăng ký. Những người này đều thừa nhận hành vi sai phạm, do sợ bị xử lý nên mới bỏ chạy đến cùng.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, anh Nam không có dấu hiệu thân thể bị tác động từ ngoại lực. Để rõ ràng hơn, Cơ quan kỹ thuật hình sự cùng bác sỹ pháp y đề nghị tiến hành giải phẫu khám nghiệm kĩ tử thi, song gia đình khẳng định là chết đuối và cương quyết không đồng ý cho giải phẫu tử thi, yêu cầu Công an phải đưa ngay ra kết luận vì sao anh Nam bị chết bằng văn bản.

Diễn biến vụ việc càng phức tạp hơn khi một số người quá khích suy luận cho rằng chính việc truy đuổi của Tổ tuần tra đã dẫn đến cái chết của anh Nam, tạo ra sự căng thẳng trong quá trình vận động gia đình tổ chức an táng cho nạn nhân. Tuy vậy, với sự kiên trì vận động của lực lượng Công an và các ban ngành địa phương, đến 19h30 gia đình đã đồng ý nhận thi thể về, dự kiến đến 21h ngày 12/10 khâm liệm.

Trong khi đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phải khẩn trương tiến hành điều tra toàn diện và đề nghị Viện KSND tỉnh chủ trì điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng trong thời gian sớm nhất. Căn cứ vào đó, nếu có tình tiết liên quan đến quá trình thi hành nhiệm vụ có sơ suất, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trong quá trình tìm hiểu sự việc cần khách quan, khai thác từ nhiều nguồn tin khác nhau. Cơ quan Công an cam kết sẽ không hề bao che sự việc trước nhu cầu khai thác thông tin của giới truyền thông.