Vén màn bí mật một vụ án mạng

Nạn nhân là Phan Thị Kim Phụng (SN 1974, trú ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang). Phụng thuê nhà trọ của anh Võ Thành Long, khu phố 5, thị trấn Dương Đông ở một mình. Đêm 25-1-2010, Phụng chở chị Thanh (ở nhà trọ đối diện) đi xem ca nhạc, khoảng 21 giờ mới về ngủ. Đến sáng 26-1, chị Thanh sang phòng Phụng chơi thì thấy khóa cửa. Nhìn qua khe hở thấy còn chiếc xe máy để trong phòng, chị Thanh điện thoại cho Phụng nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 19 giờ ngày 30-1-2010, chị Thanh cùng anh Nguyễn Kha Minh và anh Trần Minh Đáng đi ngang qua phòng Phụng thì thấy mùi hôi thối liền đẩy cửa vào, phát hiện Phụng nằm chết trên giường ngủ.

Trương Tấn Đức

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc công an tỉnh quyết định thành lập ban chuyên án (BCA) điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, BCA nhanh chóng xác định hung thủ giết người là Trương Tấn Đức (SN 1968), đã có một tiền án về tội lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hộ khẩu thường trú 230/4 Bùi Thị Trường, khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau (Cà Mau). Tuy nhiên, Trương Tấn Đức lúc ẩn lúc hiện nên lực lượng chuyên án rất vất vả trong quá trình truy bắt.

Do có tính trăng hoa và sống buông thả, khi biết chị Phụng sống một mình lại đeo nhiều vàng nên Đức nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản. Tối 25-1, sau khi đi chơi cùng chị Thanh về, chị Phụng nhận được cuộc điện thoại của Đức rủ “tâm sự” và đã đồng ý cho Đức đến phòng trọ của mình. Tại đây, sau khi thỏa mãn dục vọng, Đức sát hại chị Phụng để cướp bộ vòng cimen và chiếc lắc khoảng 1,5 lượng vàng 18K. Sáng hôm sau, Đức đem số tài sản cướp được đến tiệm vàng Lan Phương ở thị trấn Dương Đông bán 23 triệu đồng, mang về nhà đưa cho vợ 5.550.000 đồng rồi thuê xe ôm xuống Bến tàu Phú Quốc để vào đất liền trốn.

Hơn mười ngày kể từ khi xảy ra vụ trọng án, Ban chuyên án đã phân công trinh sát và điều tra viên kết hợp Công an tỉnh Cà Mau truy tìm tung tích đối tượng, nhưng khi lực lượng công an đến nơi thì Đức đã cao chạy xa bay. Sau khi thoát khỏi vòng vây của công an, Đức trốn sang TP. Rạch Giá. Tại đây, Đức gạ gẫm và quen được chị X. Đức xưng là giám đốc một công ty thu mua hải sản tại Phú Quốc và nói với chị X. rằng đang giận vợ nên bỏ vào Rạch Giá chơi. Nhờ đó, Đức nhanh chóng gieo được tình cảm với chị X. Sống với chị X. được vài ngày, Đức hết tiền và hỏi mượn 15 triệu đồng để dẫn chị lên TPHCM chơi. Đức hứa sẽ trả khi kế toán công ty gửi tiền vào tài khoản. Nghĩ Đức là giám đốc thật, chị X. không ngần ngại đưa tiền và cùng đi “hưởng tuần trăng mật” tại TPHCM. Ngao du được vài ngày hết tiền, Đức và chị X. cùng trở về Rạch Giá.

Đến ngày 5-3-2010, trinh sát phát hiện Đức đang ngồi nhậu tại quán Hội ngộ Sài Gòn trên địa bàn khu phố 5, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá. Ngay lập tức, hung thủ giết người dã man đã phải tra tay vào còng.





Theo TẤN VẠN - VĂN VŨ (CATP)