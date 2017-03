Vì 3 cm đất, người chết, kẻ lãnh án

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đã bồi thường một phần cho gia đình nạn nhân nên tuyên án như trên.



Bùi Văn An tại phòng xử án.



Theo hồ sơ, An quản lý nhóm thợ sửa chữa hai căn nhà không số tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong đó, căn nhà thứ nhất có cửa hướng ra đường hẻm, căn thứ hai đối diện với nhà của ông Nguyễn Minh Quyền.



Sáng 29-9-2014, Quyền đã đập một phần của bậc tam cấp hai căn nhà đang xây do lấn ra 3 phân (3 cm) lối đi chung và yêu cầu nhóm thợ đập phần còn lại.



Khi An về thấy thợ đang đập bỏ bậc thềm, hỏi thì biết chuyện Quyền trước đó đã đập bể mấy viên gạch và bắt đập bỏ nốt phần còn lại. An tranh cãi với Quyền. Quyền chạy vào nhà An lấy cây xẻng đuổi đánh An ra đầu ngõ.



Một tiếng sau, An quay về thấy Quyền cầm cây xẻng tiến tới nói: “Mày muốn gì?” rồi đánh cây xẻng vào đầu An khiến An ngã khụy xuống đất.



An nhìn thấy khúc gỗ gần đó nên chộp lấy đứng dậy chống trả. Trong lúc giằng co, An bị đánh trúng vào mắt, không nhìn thấy gì nên cầm cây gỗ đánh lung tung. Không ngờ một cú đánh trúng đầu Quyền khiến người này gục tại chỗ.

Sau đó, An về nhà được vợ đưa đi cấp cứu tại BV Hóc Môn. Quyền cũng được đưa đi cấp cứu nhưng không may đã tử vong sau đó.