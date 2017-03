Vì chuyện rửa chén, đánh chết người trong trại tạm giam

Liên quan vụ Huỳnh Ngọc Hoàng (18 tuổi) thiệt mạng tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang, ngày 26-4, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 4 bị can về tội giết người.

Bốn bị can gồm Trịnh Quốc Cường (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Hưng (18 tuổi), Nguyễn Gia Huy (16 tuổi) và Trần Tiến Thành (17 tuổi). Trước đó, 4 bị can trên và Hoàng bị tạm giam về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 25-1, Cường sai Hoàng rửa chén. Hoàng rửa xong, Cường chê chưa sạch. Hoàng lấy khăn lau lại, Cường vẫn hoạnh họe Hoàng “dám cãi” rồi đá vào bụng, ngực, sườn, mặt Hoàng. Hoàng xin tha nhưng Cường vẫn lệnh cho Hưng, Huy và Thành cùng xông vào đánh hội đồng. Cường và Thành còn lấy chân giẫm lên bụng, thúc đầu gối lên ngực Hoàng nhiều lần. Hoàng co giật rồi bất tỉnh. Cường sai đồng bọn tạt nước, nhưng Hoàng vẫn bất động.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 26-1, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện vụ việc và chuyển Hoàng đến bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh Khánh Hòa xác định Hoàng tử vong trước khi đến cấp cứu. Khám nghiệm tử thi, Hoàng chết do suy tuần hoàn, vỡ gan, tụ máu vùng thái dương và dạ dày.

Cha Hoàng là ông Huỳnh Ngọc Thắng cho biết Hoàng sinh 13-10-1995, là con duy nhất trong nhà. Ngày 1-5-2011, Hoàng theo đám bạn xấu tham gia vụ cướp giật điện thoại ở phường Phước Long. Tối cùng ngày, Hoàng bị Công an TP Nha Trang triệu tập, lấy lời khai và cho tại ngoại hầu tra. Mãi 17 tháng sau, ngày 9-10-2012, trong một phiên hầu tra tại Công an Nha Trang, Hoàng bị tạm giam.

Liên quan vụ việc, theo một cán bộ ngành kiểm sát, cơ quan chức năng cần xem xét lại quy trình, có nhất thiết phải tạm giam Hoàng (lúc gây án chưa đủ 16 tuổi) về hành vi tham gia cướp giật điện thoại? Vì sao sau 17 tháng mới ra lệnh tạm giam, trong khi Hoàng vẫn chấp hành hầu tra? Việc để các trại viên hung hãn đánh hội đồng Hoàng đến chết, Nhà tạm giữ của Công an TP Nha Trang có trách nhiệm gì? Theo V.Tạo (NLĐ)