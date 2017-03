Vì con ba ba, sát hại cả nhà hàng xóm

Kẻ phóng hỏa đốt nhà bà Phe vào rạng sáng 22/11. Ảnh: Khánh Hưng

Chiều 23/11, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hải (tức Ba Phương, ở xã Tân Thới) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Hai can nhựa chứa xăng, bật lửa và 4 con dao nghi can dùng gây án bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, ông Hải khai tưới xăng đốt nhà bà Nguyễn Thị Phe (60 tuổi) vì cho rằng "gia đình này thường xuyên trộm ba ba và cá" của mình.

"Nghĩ ra kế hoạch trả thù, tôi chiết xăng từ can 20 lít ra hai can nhỏ. Tôi khóa cửa nhà nạn nhân ở phía bên ngoài để lúc lửa bùng lên không ai chạy thoát được", hung thủ rành rọt khai.

Theo điều tra, rạng sáng 21/11, khi bị lửa bao trùm khắp người, em gái bà Phe không chạy ra cửa trước được nên vòng xuống nhà sau nhảy xuống sông. Vài phút sau, phá được cửa chính, bà Phe cùng một em gái khác chạy ra kêu cứu thì bị ông Hải chặn đường, cầm dao chém. Hàng xóm Hà Thị Hen (59 tuổi) cùng hai con đến cứu giúp các nạn nhân cũng bị ông ta tấn công gây thương tích.

Gây án xong, hung thủ bỏ đi đám cưới ở quận Ô Môn và bị bắt vào trưa cùng ngày. Hiện, 5 người bị chém sức khỏe dần hồi phục, đã rời bệnh viện về nhà. Riêng một người em gái của bà Phe vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do bị bỏng 36%.

Theo Trà Giang - Thiên Phước (TTO)