Vi phạm an toàn giao thông, đâm gãy chân cảnh sát

Sáng 5/11, Đội CSGT công an huyện Lục Nam gồm 9 đồng chí chia thành 4 tổ do Đại úy Lê Trần Đức làm đội trưởng tuần tra lưu động trên Quốc lộ 31. Khoảng 7h, tại địa phận phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, tổ công tác phát hiện một thanh niên đi xe máy Yamaha màu trắng không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng qua xe của CSGT nên đã truy đuổi đối tượng, đồng thời điện bộ đàm cho tổ tuần tra phía trước do Trung uý Trần Văn Dũng và Thiếu uý Lương Ngọc Vững bắt giữ đối tượng vi phạm.





Lãnh đạo Công an huyện Lục Nam thăm hỏi, động viên Thiếu úy Lương Ngọc Vững



Đến km 19+600 trên Quốc lộ 31, khi Trung uý Trần Văn Dũng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng vi phạm là Đỗ Văn Lực đã không chấp hành và lách qua hòng chốn chạy. Đứng cách đó không xa, Thiếu uý Lương Ngọc Vững đã ra chặn lại song bị đối tượng này liều lĩnh đâm thẳng vào người khiến anh ngã xuống. Do đi với tốc độ nhanh, sau khi đâm vào Thiếu uý Vững, xe cùng đối tượng vi phạm còn va vào xe của anh Lương Thế Toán, cán bộ văn phòng UBND huyện Lục Nam ở gần đó khiến anh này cũng bị ngã.



Sự khi sự việc xảy ra, Thiếu uý Lương Ngọc Vững đã được các đồng chí trong Tổ tuần tra đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Qua chụp Xquang, bước đầu các bác sĩ xác định anh Vững bị gãy cẳng xương chân bên phải.



Trung uý Trần Văn Dũng cho biết: “Khi nhận được tín hiệu bộ đàm từ tổ công tác phía sau, tôi và Thiếu uý Vững đã dừng xe đón lõng đối tượng và ra tín hiệu dừng. Không những không giảm tốc độ, đối tượng còn cho xe chạy với tốc độ cao, lạng lách hòng chạy thoát nhưng với tinh thần cương quyết không bỏ lọt tội phạm, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng Lực”.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thượng tá Dương Ngọc Thường, Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh động viên, thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Thiếu uý Vững. Ông Thường cho hay: ”Hiện tượng trên không phải bây giờ mới xuất hiện trên địa bàn mà trước đây đã có tới 5 trường hợp là công an viên ở các xã của huyện Lục Nam đã bị thương trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Điều đó thể hiện sự thách thức, coi thường pháp luật của những đối tượng vi phạm. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp này qua đó để giáo dục và nâng cao hơn ý thức của người tham gia giao thông”.

Hiện Công an huyện Lục Nam đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Đỗ văn Lực.





