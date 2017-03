Vi phạm hình sự giảm hơn 11% trong dịp Tết

Theo thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an đã bắt hơn 700 đối tượng truy nã, trong đó có 99 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; điều tra, khám phá gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá gần 400 ổ, nhóm tội phạm hình sự... và xử lý trên 600 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, số vụ vi phạm hình sự trong hai tháng qua giảm 11,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Tổng cục Cảnh sát cũng cho rằng tình hình tội phạm tổ chức thành băng, nhóm tại một số địa bàn trọng điểm vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng chống người thi hành công vụ chưa giảm.