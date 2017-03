Vi phạm luật, còn tông cảnh sát chấn thương sọ não

Tối 20-12, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam Phan Quốc Bình (SN 1994), ngụ ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 18-12, tổ cảnh sát Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã Mỹ Lộc tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường thuộc địa phận ấp Lộc Tiền thì phát hiện một người điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Bị tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thanh niên cầm lái cố tình tăng tốc vượt qua rồi tắt đèn. Chạy qua khỏi gần 20 m, bất ngờ y quay đầu xe lại và lao thật nhanh, nhắm thẳng vào một cảnh sát còn đang đứng trên lề đường, làm anh này bị hất tung lên, văng ra xa, té đập đầu xuống đường, chấn thương não.

Phan Quốc Bình đã bị tổ tuần tra bắt giữ ngay sau đó.

Theo H.Minh (NLĐO)