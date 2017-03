Vì sao các ‘phi công trẻ’ đưa điện thoại cho kẻ lừa?

(PL)- Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Thái Hoàng Vũ (quê Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vũ bị bắt vì lừa nhiều thanh niên muốn làm “phi công trẻ” lấy điện thoại.

Theo điều tra ban đầu, gần đây Công an phường An Phú, thị xã Thuận An liên tục nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa lấy điện thoại.

Bị can Thái Hoàng Vũ lên mang zalo giả gái, lừa các thanh niên muốn làm "phi công trẻ" lấy điện thoại. Ảnh: V.HỘI Cụ thể, ngày 27-10, anh NVV (28 tuổi) đến trình báo: Khi vào mạng Zalo, anh V. làm quen một người có nick là Thanh Loan. Sau nhiều lần trò chuyện, người này cho biết mình ở độ tuổi U-50, sống một mình trong biệt thự, muốn anh V. đến nhà “tâm sự” và sẽ bồi dưỡng tiền. Cùng những lời tâm sự, Thanh Loan còn gửi hình ảnh căn biệt thự cùng ảnh chân dung cho anh V.

Theo lời hẹn, anh V. tìm đến địa chỉ Thanh Loan hướng dẫn. Khi tới nơi, một thanh niên đến gặp, tự giới thiệu là em trai, được chị Thanh Loan sai ra đón. Người này đưa anh đến trước một căn biệt thự và yêu cầu anh V. đưa điện thoại để anh ta giữ giùm vì “chị gái sợ bị chụp ảnh lén”. Anh V. giao điện thoại cho mà không chút nghi ngờ. Lúc gõ cửa căn biệt thự, anh V. mới biết trong nhà không có ai tên Thanh Loan. anh V. quay ra tìm “em trai” của người đẹp thì mới hay mình bị lừa lấy điện thoại. Hai ngày sau, một thanh niên 26 tuổi khác cũng đến công an trình báo bị lừa lấy điện thoại. Cùng thời điểm, Hoàng Uy T., 20 tuổi, quê Đắk Lắk cũng đến báo bị sập vào bẫy “thuê phi công trẻ”. Làm việc với chủ nhân các căn biệt thự, họ cho hay bị rất nhiều thanh niên đến bấm chuông tìm “chị Thanh Loan”. Từ thông tin của các nạn nhân, công an phường phối hợp với các thành viên trong CLB “hiệp sĩ” đeo bám và nắm được thông tin “chị Thanh Loan” tiếp tục hẹn một thanh niên liền giăng lưới… Tại công an, Vũ khai nhận qua tìm hiểu, biết nhiều thanh niên muốn làm “phi công trẻ” để nhận tiền bồi dưỡng nên lên mạng tải hình ảnh các phụ nữ U-50, đến khu biệt thự chụp ảnh rồi lừa các thanh niên ham tiền, ham tình để lấy điện thoại. VŨ HỘI