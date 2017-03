Viện đòi giam, tòa xử treo

Không làm chủ tốc độ và tay lái, xe của Phi đã đụng vào bùng binh ngã tư đường Hùng Vương - Một Tháng Tư, làm anh Đoan chết.

Ngày 24-4-2007, TAND TP Tuy Hòa đã xét xử vụ án, nhận định việc VKS TP truy tố Phi về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 202 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, xét thấy Phi có nhân thân tốt, sau khi gây tai nạn đã tự đến nhận lỗi với gia đình nạn nhân nên tòa chỉ phạt Phi chín tháng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

Ngay sau đó, VKS đã kháng nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại, không cho bị cáo hưởng án treo. Theo VKS, Phi chạy xe gắn máy không chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, chở quá số người quy định, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn làm một người chết. Tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của Phi nên việc tòa cho Phi hưởng án treo là không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, không đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay.

Tại phiên xử phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Phú Yên cũng đồng ý là hành vi của Phi gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, tòa vẫn tuyên y án sơ thẩm vì cho rằng người bị hại cũng có một phần lỗi là nhờ Phi chở hai người. Tại thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn trời tối và mưa, đường trơn mà không có đèn đường chiếu sáng, bùng binh tại ngã tư quá rộng, không có sơn phản quang cũng là những lý do khách quan dẫn đến tai nạn...

Mới đây, VKSND tỉnh Phú Yên đã báo cáo VKSND tối cao, đề nghị kháng nghị vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo VKS, các lý do mà tòa đưa ra không hợp lý, đặc biệt trong việc xác định lỗi của bị cáo ở một vụ tai nạn giao thông. Khi nạn nhân nhờ chở hai người, Phi buộc phải biết là vi phạm Luật giao thông đường bộ nhưng vẫn cứ chở. Trường hợp này không thể đổ lỗi cho nạn nhân, lại càng không thể đổ lỗi cho đường trơn, trời tối, bùng binh rộng, không có sơn phản quang...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án gây tranh cãi giữa các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên này.