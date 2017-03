Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM: Án thụ lý tăng, người thiếu

Theo Viện trưởng VKSND TP Võ Thị Kim Hồng, trong năm 2008, ngành kiểm sát TP thiếu 62 biên chế. So với năm trước không những không bổ sung được mà còn thiếu nhiều hơn. Lý giải, bà Hồng cho biết năm qua đã tuyển được 25 biên chế mới nhưng lại có 24 người khác xin nghỉ vì nhiều lý do, trong đó có những người trẻ bỏ việc do thu nhập thấp, chế độ ưu đãi ít.

Theo báo cáo của VKSND TP, 10 tháng đầu năm nay, tổng số án viện thụ lý hơn 7.800 vụ án các loại (tăng hơn năm trước hơn 1.000 vụ, cao nhất trong năm năm qua). Tỷ lệ án VKS làm được tòa chấp nhận cao, tỷ lệ phê chuẩn bắt khẩn cấp đạt gần 100%, án bị trả điều tra bổ sung giảm. Công tác giải quyết khiếu nại làm rất tốt, không bị tồn đọng đơn thư, đặc biệt năm qua không có vụ nào VKS phải bồi thường oan.

Đại diện VKS “kêu ca” về công tác phối hợp chuyên môn với các ngành tố tụng khác, đặc biệt là tòa án. Theo quy định, việc kháng nghị giám đốc thẩm tòa phải chuyển hồ sơ ngay nhưng hiện còn chậm; các thông báo kháng cáo, kháng nghị tòa chuyển sang viện còn trễ và chưa đầy đủ hồ sơ.

Đề cập đến vụ một kiểm sát viên VKS TP “múa súng” ngoài đường cách đây chưa lâu, bà Hồng nói: “Chúng tôi chưa kết luận về hình thức xử lý trường hợp này”. Theo bà Hồng, khi biết chuyện, lãnh đạo VKS rất bức xúc và đã yêu cầu kiểm sát viên này giải trình. Từ đó, VKS nhận định hành vi này là “phản xạ tự nhiên chứ không phải cố ý tấn công, rượt đuổi người khác”. Đại diện Ban Pháp chế yêu cầu phải xử lý nghiêm trường hợp này.

Ông Nguyễn Thanh Chín - Trưởng Ban Pháp chế đề cập đến chuyện năm qua có đến 10 phạm nhân thuộc các trại giam, nhà tạm giữ bỏ trốn. Đại diện VKS TP nói nguyên nhân là do hiện các nhà tạm giam, tạm giữ đã xuống cấp nhiều, chưa kể nhiều quận, huyện chưa có cơ sở riêng, phải giam chung. Vì thế, cần phải hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nâng cấp lại...