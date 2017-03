Viết giấy thế chấp nội tạng lấy tiền đánh bạc

Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp cùng cảnh sát nước bạn giải cứu thành công Nguyễn Văn Hồng (32 tuổi) và mẹ là bà Lâm Thị Sáng (ngụ huyện An Phú) từ một sòng bạc bên Campuchia. Hiện cả hai được đưa về gia đình tại ấp An Hòa, xã Khánh An.

Bên trong một sòng bạc ở Campuchia. Ảnh: Thiên Phước

Theo bà Sáng, Hồng nghe lời bạn bè qua Campuchia đánh bạc, thắng được khoảng 1.000 USD. Gia đình nghèo, quanh năm làm thuê nên khi có tiền Hồng ăn chơi thoải mái. Hết tiền, anh ta lén vay tiền hàng xóm sang Campuchia đỏ đen tiếp, bất chấp cha mẹ ngăn cản.

Sau hai ngày lao vào trò đỏ đen, Hồng thua bạc và được casino cho vay 1.000 USD. Thua hết số tiền này, Hồng bị cấm rời khỏi sòng bạc nếu không muốn mất mạng. Vài ngày sau, Hồng quyết định vay nóng 5.000 USD.

Trừ nợ cũ, thanh niên này cầm 4.000 USD với điều kiện phải thế chấp nội tạng dưới hình thức viết đơn xin hiến thận. Chưa đầy 3 ngày, số tiền Hồng vay đã chạy hết vào túi nhà cái. Chủ casino giam lỏng Hồng và buộc khai báo nhân thân để họ liên lạc với gia đình bên Việt Nam mang tiền qua chuộc.

"Giữa tháng 3/2013 tôi nhận được điện thoại của Hồng. Nó nói nếu không mang qua đủ 'năm ngàn' sẽ bị cắt thận. Tưởng con vay 5.000 ria Campuchia nên gia đình vay mượn 40 triệu mang qua, nhưng sòng bạc bảo còn thiếu 60 triệu đồng và giữ luôn tôi", bà Sáng kể.

Sau nhiều ngày bị giam lỏng với con trai, bà Sáng được gọi điện cho chồng là Nguyễn Văn Thanh. Ông Thanh nghe vợ bảo nếu không mang qua đủ tiền thì con trai sẽ bị đưa đi Thái Lan cắt thận. "Trong lúc bí bách, giữa tháng 4 tôi tìm đến Công an An Giang cầu cứu. Nhờ cơ quan điều tra giúp đỡ, vài ngày trước vợ con tôi được giải cứu an toàn", ông Thanh kể.

Theo Ngọc Huỳnh – Trà Giang (VNE)