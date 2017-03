Việt kiều 'yêu' nhầm trẻ em trên Facebook bị bắt

(PLO)- Ngày 4-12, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Bá Lan (20 tuổi, trú xóm Quỳnh Châu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội giao cấu với trẻ em.