Viết thư giả để lừa người phụ nữ si tình

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) thì: Do quen biết nên chị C. thường đến chơi nhà Lý Thị Thắm (ở ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức). Qua những lần trò chuyện, Thắm khéo léo "khai thác" và biết được chị C. thương thầm người đàn ông tên L., chuyên làm nghề bốc thuốc nam trị bệnh cho dân nghèo ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Vì biết chị C. là người khá giả, khi đã yêu, có thể làm tất cả cho tình yêu nên Thắm chớp ngay thời cơ để thực hiện "phi vụ" lừa đảo tinh vi...

Lý Thị Thắm.

Thắm mạo danh ông L. để viết một lá thư tỏ tình thật mùi mẫn rồi trực tiếp đến trao cho chị C., bảo đó là thư của ông L. nhờ chuyển giùm. Tiếp theo sau đó, thị Thắm mạo danh ông L. gửi cho chị C. lá thư với nội dung rất yêu thương chị, và hy vọng trong tương lai 2 người sẽ được mãi mãi chung sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên thư cũng bày tỏ chuyện ông L. đang gặp một số khó khăn về kinh tế, không có tiền để mua thuốc và mua xe môtô đi trị bệnh giúp đỡ cho dân nghèo, cần chị C. giúp đỡ cho mượn ít tiền. Cảm kích trước tấm lòng yêu thương giúp đỡ người nghèo của ông L., chị C. đã viết thư hồi âm kèm theo tiền để đưa cho Thắm chuyển đến cho ông L..

Thực chất ông L. không hề biết gì về chuyện chị C thương thầm và gửi tiền cho mình. Tất cả đều do Thắm dàn dựng lên để gạt chị C.. Theo trình bày của chị C. thì, với 11 lần thư qua, thư lại và hàng chục lần nói miệng, Thắm đã chiếm đoạt của chị C. gần 61.380.000 đồng, 4 chỉ vàng 24k, 1 đôi bông tai vàng 18k nặng 5 phân…

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Thắm thừa nhận mình chỉ mạo danh ông L. viết thư tình cho chị C. 11 lần chiếm đoạt của chị C. với số tiền tổng cộng 37.800.000 đồng. Đây là số tiền có ghi lại trong những lá thư mà chị C. nhận do Thắm trao. Số còn lại không thể hiện trên giấy tờ, Thắm chối phăng…



Theo Công Xi (CAND)