Vinh chó và những cuộc thanh toán đẫm máu

Rạng sáng 14-8-2009, một số đối tượng sau khi nhậu xong điều khiển xe gắn máy quanh TP. Sóc Trăng la hét. Đến đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các đối tượng trên phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe gắn máy ngược chiều, liền quay đầu xe rượt theo và hét: “Chém nó”. Trong phút chốc, những tên khát máu đuổi kịp, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Dũng (tự Dũng ba đuôi, SN 1967, ngụ khóm 4, phường 1, TP. Sóc Trăng), đã qua khỏi cơn nguy kịch. Những lần làm việc với cơ quan điều tra, Dũng không khai đối tượng gây trọng thương. Đến 14 giờ 45 ngày 6-1-2010, các đối tượng trên lại dùng mã tấu chém Tạ Hữu Hiền (tự Đức què, SN 1966, ngụ khóm 3, phường 4, TP. Sóc Trăng) gây tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 20%.



Vinh chó, Trần Hoàng Hiển, Út mập



Quách Minh Ngọc đã bỏ trốn

Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen để lập lại tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, các nạn nhân không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho quá trình phá án. Đến nay, cơ quan điều tra phát hiện kẻ thực hiện cuộc thanh toán đẫm máu trên địa bàn TP. Sóc Trăng là Nguyễn Ngọc Vinh (tự Vinh chó, SN 1990) cùng với các đàn em thân tín: Trần Hoàng Hiển (SN 1988, ngụ khóm 2, phường 6, TP. Sóc Trăng), Quách Minh Ngọc (SN 1985, ngụ ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Ngọc Long (SN 1989, ngụ khóm 2, phường 8, TP. Sóc Trăng) và Nguyễn Trương Bảo Anh (SN 1989, ngụ khóm 1, phường 6, TP. Sóc Trăng)...

Vinh chó là đàn em của Út mập (tên thật là Đinh Văn Giang, SN 1980, ngụ khóm 5, phường 2, TP. Sóc Trăng). Với bản tính côn đồ, Út mập đứng ra bảo kê nhà hàng, khách sạn và kiêm luôn nghề thu gom bạc góp ở TP. Sóc Trăng. Với nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “cố ý gây thương tích”, sau khi mãn hạn tù, Út mập tiếp tục huy động những thành phần bất hảo lập băng nhóm. Dưới sự chỉ đạo của Út mập, Vinh chó cùng các đối tượng trên thực hiện nhiều cuộc thanh toán đẫm máu trên địa bàn TP. Sóc Trăng để tranh giành địa bàn bảo kê nhà hàng, khách sạn và lập trường gà trái phép. Vinh chó liền lấy lòng đại ca bằng cách huy động lực lượng tấn công Dũng ba đuôi và Đức què. Ngày 16-5-2010, Út mập và một số đàn em bị bắt vì hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Vinh chó, Trần Hoàng Hiển, Nguyễn Hoàng Ngọc Long về hành vi “giết người”; Nguyễn Trương Bảo Anh bị bắt về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đối tượng Quách Minh Ngọc đang bỏ trốn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.



Theo ĐĂNG KHOA (CATP)