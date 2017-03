Vĩnh Long: bắt một vụ cướp giật du khách nước ngoài

Sau đó, người dân đã bàn giao đối tượng cho lực lượng công an xã Bình Hòa Phước. Ông Nguyễn Hữu Đạt, trưởng công an xã cho biết hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Chiêu Bình và Nguyễn Trọng Hữu, cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.



Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng trên đã cướp giật tài sản của một du khách người Anh đang du ngoạn bằng xe đạp tại ấp Bình Hòa 1. Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra.



Theo HỮU TRÃI (TTO)