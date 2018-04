Vĩnh Long: Bắt quả tang 9 người đá gà ăn tiền trên Internet

Ngày 28-4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt quả tang chín đối tượng đang tổ chức cá cược đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.

Các đối tượng gồm Hồ Trí Đạt, Trần Trung Trực, Đinh Minh Nhựt, Dương Công Tấn, Lê Nhựt Quang, Bùi Thế Linh, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Thanh Hiền và Huỳnh Văn Cường.



Các đối tượng đang cá cược đá gà trên mạng thì bị bắt quả tang

Theo công an, qua công tác trinh sát, công an tỉnh phát hiện tại quán cà phê (thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình) do Nhựt và Quang làm chủ là địa điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet nhiều tháng nay. Khoảng 13 giờ 30 ngày 28-4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã ập vào bắt quả tang các đối tượng trên đang tham gia cá cược đá gà ăn thua bằng tiền, bằng hình thức truy cập trực tuyến các trận đá gà trên Internet.



Hai máy vi tính phục vụ cho các đối tượng cá cược

Tại hiện trường, công an thu giữ hai máy vi tính phục vụ cho việc cá cược, 15 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng liên quan.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.