Vĩnh Long: Một người có AIDS dùng kéo đâm công an

Do Chánh bị AIDS giai đoạn cuối nên Trung tâm Cai nghiện tỉnh cho về gia đình chăm sóc nhưng Chánh đã tiêm chích ma túy trở lại, dọa nhiều người để có tiền hút chích. Ngày 16-12, trong lúc bị truy đuổi, Chánh dùng kéo đâm vào người mình chảy máu rồi đâm vào cánh tay của một chiến sĩ công an. Hiện chiến sĩ công an bị tấn công đã được tiêm ngừa, chờ kết quả xét nghiệm.