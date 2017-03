Vĩnh Long: Tái diễn nạn giết bò lấy đùi

Trước đó, chỉ trong vòng một tháng, tại xã Mỹ An (Mang Thít, Vĩnh Long) đã xảy ra ba vụ trộm bò tương tự, kẻ gian chỉ lấy đùi bò. Theo cơ quan công an địa phương, bọn chúng trộm bò rồi dẫn tới nơi vắng để giết thịt. Hiện công an vẫn chưa xác định được vì sao khi bị giết mà con bò không kêu la.