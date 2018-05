Vĩnh Long:Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi

Qua nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cung cấp về nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long kiểm tra nhà số 213, Khu nhà ở Hoàng Hảo (thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ).



Các đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi ở Vĩnh Long

Tại đây, công an phát hiện có nhóm 5 người gồm Đào Thành Đạt (20 tuổi), Nguyễn Văn Khang (27 tuổi, cùng ngụ thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Quỳnh (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi) và Vũ Đức Thịnh (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) có dấu hiệu cho vay lãi nặng.



Các giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay được phát hiện tại nhà trọ

Ngoài ra, lực công an còn phát hiện hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hàng trăm hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và hai xe mô tô. Căn nhà trên là do Đào Thành Đạt thuê khoảng 2 tháng nay, các đối tượng trên chưa đăng ký tạm trú tại địa phương.

Công an tỉnh đã mời nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo công an, trong thời gian gần đây, tại Vĩnh Long và nhiều địa phương khác xuất hiện nhiều nhóm đối tượng cho vay, cầm cố tài sản với lãi suất rất cao và đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, gây mất an ninh trật tự.