Vĩnh Phú (Bình Dương): Đền bù chưa xong đã san lấp đất mộ của dân

Ngày 5-4, các cơ quan chức năng huyện Thuận An (Bình Dương) đã tổ chức thăm dò khu đất nghi có mộ táng nằm trong phạm vi dự án khu dân cư Vĩnh Phú do Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (quận 3, TP.HCM) làm chủ đầu tư. Việc làm này xuất phát từ đơn khiếu nại của người dân, qua đó đã tìm thấy ba ngôi mộ nằm sâu dưới đất cát san lấp của công trình.

Ngang nhiên lấp mộ

Trước đó, anh Nguyễn Văn Vàng (36 tuổi, ngụ ấp Đông, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An) phát hiện gần 5.000 m2 đất của gia đình, trong đó có khu mộ gia tộc bị san bằng, chuẩn bị mặt bằng thi công dự án nhà ở tại địa phương. Điều đáng nói là anh Vàng cùng nhiều hộ dân khác chưa thỏa thuận mức đền bù với chủ đầu tư.

Bà Phạm Thị Cất (75 tuổi, mẹ anh Vàng) nhớ lại: “Tôi sống ở đây gần trọn đời người, khu thổ mộ gia đình do tôi chăm lo hương khói. Rồi một đêm cuối năm 2003, phía Công ty Tân Vũ Minh bơm cát san lấp cả khu đất rộng lớn, chôn vùi hết mồ mả dòng tộc của tôi. Tôi ngăn cản, xáng hút cát tạm ngưng nhưng đến tối lại tiếp tục bơm cát lấp. Sáng hôm sau toàn bộ khu thổ mộ đã nằm sâu dưới cát”.

Từ đó, gia đình anh Vàng không xác định được vị trí khu mộ gia tộc nằm ở đâu trong khu dự án rộng hàng chục ha. Mỗi lần đến ngày giỗ, anh Vàng cứ thắp nhang vái tứ phương.

Công an vào cuộc

Đầu năm 2008, anh Vàng làm đơn tố cáo việc mồ mả ông bà bị xâm hại gửi Công an huyện Thuận An.

Công an huyện Thuận An triệu tập hai bên làm rõ. Tại buổi làm việc, anh Vàng cho biết khu mộ có nguồn gốc hàng chục năm, có bốn ngôi mộ nhưng Công ty Tân Vũ Minh đã ngang nhiên lấp mộ làm mất vết tích. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Tân Vũ Minh, cho rằng do chưa thỏa thuận đền bù với gia đình anh Vàng nên công ty đã “khoanh vùng”, chỉ bơm cát san lấp các thửa đất xung quanh, có thể lâu ngày các vật chắn hư hỏng, cát tràn sang phần đất nhà anh Vàng. Phía chủ dự án cũng không xác định được phần đất trên có mộ hay không.

Người dân nói có mộ, còn chủ đầu tư nói không, công an huyện đã xác minh theo đơn tố cáo.

Giữa tháng 3-2009, Công an huyện Thuận An triển khai phương tiện, lực lượng dùng xăm tìm kiếm mộ nhưng không có kết quả. Sau đó, xe ủi, máy xúc cào bớt lớp đất phía trên thì phát hiện hai quan tài gỗ bị vùi sâu gần 2 m. Trưa 2-4, lực lượng khai quật tiếp tục phát hiện một quan tài trong khu vực thửa đất nhà anh Vàng.

Anh Vàng cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khai quật tìm mộ phần còn lại vào ngày 8-4. Sau khi hoàn tất việc tìm mộ, gia đình anh sẽ làm đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình sự hành vi xâm phạm mồ mả.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Không thể nói công ty xâm phạm mồ mả. Chúng tôi không chủ ý san lấp khu mộ gia đình anh Vàng. Những quan tài tìm thấy chỉ là những quan tài rỗng, có thể do ai đó khai quật cải táng rồi bỏ lại”.

Được biết, đây là dự án mà chủ đầu tư chưa thỏa thuận đền bù xong với nhiều hộ dân do dân khiếu nại mức đền bù.