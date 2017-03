VKSND quận Hải Châu không khởi tố vụ gây rối tại sân bay Đà Nẵng

Quyết định xử phạt hành chính với Đỗ Hoài Phương Minh theo điểm a, khoản 4, điều 13 về hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí thô sơ và hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ theo điểm C, khoản 3 điều 7- Nghị định 150/CP.

Toàn bộ hồ sơ của vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét giám sát.

Đến nay, qua kết quả thẩm tra, đánh giá các hồ sơ do Công an quận Hải Châu cung cấp, VKSND quận Hải Châu thống nhất với kết luận: Vụ gây rối tại sân bay Đà Nẵng của Đỗ Hoài Phương Minh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố vụ án hình sự. Việc xử phạt hành chính đối với Đỗ Hoài Phương Minh là đúng. Do vậy, VKSND quận Hải Châu quyết định trả toàn bộ hồ sơ cho Công an quận Hải Châu quản lý.