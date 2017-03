VKSND tối cao bác yêu cầu điều tra bổ sung

Theo đó, về nhóm tội trốn thuế, viện cho rằng hồ sơ đã có đủ chứng cứ khẳng định Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần cùng hai đồng phạm buôn lậu 11.157 tấn thuốc lá (trị giá 223 tỷ đồng) bằng nhiều thủ đoạn như không mở tờ khai hải quan, sử dụng hợp đồng gia công giả, hợp đồng ngoại thương giả... Về việc đưa hối lộ, viện khẳng định cơ quan điều tra đã thu thập được chứng cứ về việc Liên, Tần bàn bạc với nhau đưa hối lộ cho nhiều cán bộ hải quan Lào Cai. Tài liệu điều tra còn cho thấy Đinh Bá An, Cục trưởng Hải quan Lào Cai lúc đó, biết rõ hải quan Bát Xát nhận hối lộ của doanh nghiệp. Bản thân An hàng tháng đều được cấp dưới chi tiền. Viện nhận định về bản chất đây là tiền hối lộ nên An bị coi là đồng phạm nhận hối lộ với hai chi cục trưởng Hải quan Bát Xát là Phạm Xuân Trường và Khuôn Mạnh Hùng...

Từ các lẽ trên, VKSND tối cao kết luận không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và yêu cầu TAND tỉnh Lào Cai sớm đưa vụ án ra xét xử.