VKSTC vào cuộc vụ dân tố bị công an đánh liệt nửa người

Theo đó, trong hai ngày 19 và 20-11, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao đã đến làm việc với gia đình và ông Hướng, đồng thời cũng làm việc với các cán bộ có liên quan của Công an huyện Tuy Đức.

Chiều 23-11, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân phản ánh bị Công an huyện Tuy Đức mời lên rồi đánh nhập viện, tôi đã yêu cầu Công an huyện báo cáo vụ việc và làm rõ đúng sai để xử lý. Hiện vụ việc đang do cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiến hành làm rõ nên phải chờ kết luận mới xử lý cán bộ liên quan”.



Ông Hướng. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-11, Công an huyện Tuy Đức tổ chức triệt phá vụ ghi số đề tại nhà của một người dân tên Hiến, trú thôn 3, xã Đắk Búk So. Sau đó, ông Hiến bị tịch thu điện thoại, mời lên cơ quan công an để lấy lời khai.

Kiểm tra điện thoại của ông Hiến, công an phát hiện một tin nhắn với nội dung chuyển cho “Huong So ghi 470 nghìn đồng” nên nghi vấn là ông Võ Hướng chơi đề và triệu tập đến cơ quan công an làm việc vào chiều 10-11.

Tại trụ sở Công an huyện Tuy Đức, hai cán bộ Công an huyện Tuy Đức là Thiếu úy Nguyễn Trí Sỹ và Trung úy Phùng Danh Quảng trực tiếp làm việc với ông Hướng, dù ông Hướng khẳng định không ghi số đề nhưng công an vẫn ép ông khai nhận.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hướng được chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tuy Đức trong tình trạng bị co giật, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, liệt nửa người…

Sau đó gia đình ông Hướng chuyển ông đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện ông Hướng vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện trong tình trạng liệt nửa người.

Clip quay lại lúc anh Hướng được chuyển vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy: