Vợ bị nói xấu, dùng dao đâm chết người

Án mạng do mâu thuẫn tình ái Tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết sau khi tự tử bằng thuốc trừ sâu nhưng được cấp cứu kịp thời, sáng 13-2 Trương Văn Thanh (trú tại thôn 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, chiều 12-2 do mâu thuẫn tình ái, Thanh đã dùng dao Thái Lan đâm chị Phạm Thị Minh Trang (trú tại 177 Lam Sơn, phường Lộc Sơn) tám nhát, trong đó có hai nhát trúng tim khiến chị Trang tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án Thanh chạy về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân cùng công an địa phương phát hiện đưa đi cấp cứu. M.KHANH