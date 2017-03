Vợ chết cháy, chồng bỏng nặng sau cuộc cãi vã giữa đêm

Sáng 2-12, nguồn tin từ Công an TX Thái Hòa, Nghệ An cho biết cơ quan này đang điều tra nghi án chồng đánh chết vợ, tẩm xăng đốt còn người chồng bị bỏng nặng xảy ra tại gia đình chị N.N.H (31 tuổi, ngụ phường Quang Tiến, TX Thái Hòa).

Thông tin ban đầu, chiều tối 30-11, chị H. đi liên hoan với bạn học cũ. Khoảng 0g sáng 1-12, chị H. về đến nhà. Chừng 3 giờ đồng hồ sau, anh P.V.Tr. (37 tuổi, chồng chị H.) cũng đi chơi về nhà. Lúc này người thân nghe tiếng hai vợ chồng chị H. cãi vã nhau to tiếng.

Khoảng 4g sáng 1-12, hàng xóm và người thân gia đình chị H. phát hiện thấy lửa bốc lên nghi ngút từ gia đình chị H. liền chạy sang thì phát hiện chị H. và anh Tr. đang vật vã trong lửa.

Mọi người nhanh chóng dập lửa, đưa hai người đi cấp cứu nhưng chị H. tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an TX Thái Hòa có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an thu giữ vỏ can xăng đã dùng, một cục đá và một chiếc điện thoại di động.

Bước đầu, anh Tr. khai nhận do chập điện đến hỏa hoạn khiến vợ anh tử vong còn anh bị thương. Tuy nhiên, từ các dấu hiệu, vật chứng thu giữ tại hiện trường, công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

Hiện anh Tr. đang được cấp cứu tại bệnh viện.