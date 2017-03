Vợ chết thảm dưới tay chồng vì tin đồn ngoại tình

Ngày 3/12, công an huyện (CAH) Đan Phượng, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự để hoàn tất hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Tình (43 tuổi, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Hoàng Thị Tâm (40 tuổi), vợ của Tình.



Theo điều tra, khoảng 9h ngày 2/12, Tình và vợ xảy ra cự cãi tại nhà riêng. Nguyên nhân là do Tình nghi ngờ chị Tâm ngoại tình. Bực tức khi thấy vợ phản ứng lại, Tình lấy một con dao loại chuyên dùng chọc tiết lợn, đâm một nhát vào bụng chị Tâm.



Nghe tiếng chị Tâm kêu cứu, mẹ đẻ và con gái của chị Tâm chạy tới giằng lấy con dao Tình đang cầm trên tay. Dù chị Tâm đã được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi biết vợ mình bị chết, Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động đầu thú của gia đình và cơ quan công an, 23h cùng ngày, Tình đã ra đầu thú.



Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận mỗi lần đi làm ở Hải Dương về, lại có người nói bâng quơ với Tình là vợ ở nhà ngoại tình, thậm chí, những "nguồn tin" này còn khẳng định, đứa con trai thứ 3 mà chị Tâm vừa sinh là hệ quả của mối quan hệ ngoài vợ chồng.



Dù chị Tâm đã nhiều lần phủ nhận những thông tin trên, Tình vẫn nghi ngờ, chán nản và tìm đến rượu để giải sầu, cuộc sống gia đình rạn nứt dần.



Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sáng ngày 2/12, trong lúc cãi vã, Tình đã gây nên tội ác.





Theo Phúc Hưng (VTC News)