Vợ chết thảm vì bị nhân tình của chồng hạ độc bằng bả chó

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức vừa điều tra làm rõ vụ đánh ghen bằng bả chó xảy ra tại thôn Dền, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức khiến một phụ nữ tử vong. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị và tạm giam Ngô Thị Thúy (SN 1974, ở Thiều Xuân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Hành động mù quáng đã biến Ngô Thị Thúy thành kẻ giết người

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Ngô Thị Thúy có quan hệ tình cảm với anh Đàm Quang C (ở Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức). Khi sự việc bị vỡ lở, vợ anh C là chị N.T.T đã can ngăn, không để anh C tiếp tục ngủ một mình tại lán chăn trâu ở thôn Dền, xã Di Trạch.

Ngày 28-5, sau khi nói chuyện điện thoại với anh C, Thúy biết chị N.T.T đang ở lại lán để chăn trâu. Thúy liền phóng xe từ Sơn Tây về Hoài Đức để thực hiện ý định hạ độc giết chết chị N.T.T. Khi đi, nữ đối tượng mang theo gói bả chó trước đó đã mua ở Thái Nguyên. Sau khi quan sát thấy trong lán không có ai, Thúy đã pha chất độc vào cốc nước mà vợ chồng chị N.T.T vẫn uống. Sau đó, Thúy phóng xe về nhà.

Ngô Thị Thúy được dẫn giải trên xe đặc chủng của cơ quan công an

Trưa hôm đó, không thấy vợ về ăn cơm, anh C đã gọi điện nhưng không được. Khi phóng xe ra đến lán, anh C thấy vợ đã tắt thở, nằm sấp trên nền đất, miệng sủi bọt, toàn thân tím tái. Người chồng ôm vợ gào khóc, rồi gọi điện thông báo cho người thân.

Buổi trưa định mệnh ấy, anh C khát nước và cũng uống cốc nước đặt sẵn trên bàn. Thấy mùi vị khác thường, anh đã dừng lại. Nhưng chỉ một chút nước chứa độc tố cũng khiến người đàn ông này có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, sùi bọt mép... Gia đình nhanh chóng đưa anh C đến bệnh viện cấp đa khoa Hoài Đức rửa ruột, trước khi chuyển đến trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành ra soát các mối quan hệ về kinh tế, tình cảm của vợ chồng anh C. Nhiều người trong diện nghi vấn đã được cơ quan công an bí mật xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã từng bước xác định được hung thủ gây án là Ngô Thị Thúy – đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thúy quanh co chối tội. Nhưng trước những bằng chứng được cơ quan điều tra đưa ra, đối tượng gây án đã phải thừa nhận hành vi giết người. Ứớc muốn được ở bên nhân tình đã khiến Thúy có hành động mù quáng. Hiện toàn bộ nội dung vụ án đã được Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức bàn giao cho Cơ quan CSĐT – CATP tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Theo ANTĐ