Vợ chồng bán vé số cuỗm cả chục tỷ đồng tiền hụi

Mẹ con nữ quái vượt 1.000km thuê xe Innova đi ăn trộmDùng mác giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ rồi bỏ trốn

Ngày 28/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng Trần Văn Đẳng (50 tuổi) và Bùi Thị Mỹ Dung (43 tuổi), tạm trú tại Đà Lạt đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin ban đầu cho biết, Trần Văn Đẳng, quê ở tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên), vợ là Bùi Thị Mỹ Dung, quê tỉnh Ninh Thuận. Năm 2005, cả hai thuê phòng trọ trên đường tại phường 9, TP Đà Lạt, hằng ngày đi bán vé số dạo. Sau khi tích cóp được một ít vốn, cuối năm 2010, vợ chồng Dung – Đẳng liền thuê nhà trên đường Mê Linh, TP Đà Lạt để mở quán kinh doanh cà phê.





Quán cà phê Chiều Tím vợ chồng Dung - Đẳng thuê.

Nhờ tài ăn nói, thuyết phục được người khác mà chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng Dung – Đẳng đã nhanh chóng biến quán cà phê “Chiều Tím” của mình thành một “cơ quan đầu não” về huê, hụi do chính vợ chồng này làm chủ đường dây.

Từ khi bước chân vào đường dây huê hụi, để tạo niềm tin đối với những người khác, vợ chồng Dung – Đẳng nhanh chóng trở thành ông bà chủ giàu sang, đi lại bằng xe con, ăn mặc lụa là với nhiều vàng bạc óng ánh trên người. Đặc biệt, đi đâu Dung cũng đem theo một túi xách, trong đó đựng rất nhiều kim loại màu vàng nhằm đánh vào sự cả tin của những người chơi hêu hụi rằng vợ chồng Dung đang rất giàu có.

Nạn nhân của vợ chồng Dung – Đẳng không chỉ ở Đà Lạt mà còn lan sang một số huyện lân cận. Ban đầu mỗi dây huê hụi chỉ từ 5 – 10 triệu đồng. Sau khi tạo được niềm tin của nhiều người, mỗi đường dây huê hụi nhanh chóng được vợ chồng Dung nâng lên với số tiền cực lớn, góp từ 100 - 200 triệu đồng/người chơi.

Những người tham gia đường dây huê hụi của vợ chồng Dung – Đẳng phần lớn là những gia đình giàu có, chủ các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh. Đường dây này đang được nhiều người tham gia thì đột ngột vào tháng 4/2012 những người chơi huê hụi không liên lạc được với vợ chồng Dung – Đẳng.

Do vợ chồng này đang nắm giữ với số tiến rất lớn nên hàng chục người tham gia chơi huê hụi đã đến công an tỉnh Lâm Đồng trính báo và nhờ có biện pháp can thiệp. Sau đó vài ngày, vợ chồng Đẳng - Dung đến Công an Lâm Đồng trình diện và thừa nhận nợ.

Sau hơn 1 năm gặp gỡ hàng chục nạn nhân, xác định vợ chồng Đẳng - Dung có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, Công an Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đẳng - Dung.

Theo Khắc Lịch (Kiến thức)