Vợ chồng chủ shop thời trang tố bị truy sát

Chiều 11/6, nằm trên giường điều trị của Bệnh viện huyện Củ Chi với thương tích đầy người, chị Trần Thị Thanh Hằng (31 tuổi) cho hay, khoảng 19h10 ngày 10/6, bốn thanh niên đi trên hai xe máy từ hướng quốc lộ 22 tấp vào shop thời trang Moon của gia đình chị ở đường Nguyễn Văn Ni (thị trấn Củ Chi). Chúng truy đuổi chồng chị là anh Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) đang ngồi trước tiệm khiến anh vùng chạy ra phía sau nhà.

"Thấy một kẻ cầm rìu tấn công chồng, tôi la lên các anh chém nhầm người rồi thì bị hắn chém tới tấp vào tay, chân cho đến khi tôi gục xuống", chị Hằng kể. Khi nhóm này bỏ đi, anh Hải cùng vợ được người xung quanh chở tới bệnh viện.

Anh Hải bị chém hai nhát ở tay trái. Ảnh:An Nhơn.

Theo anh Hải, sự việc xảy ra trong vòng 10 phút. Xung quanh có nhiều người nhưng bọn chúng cầm hung khí nên không ai dám vào can ngăn. Anh khẳng định, không quen biết nhóm này và trong 5 năm thuê mặt bằng kinh doanh shop thời trang, hai vợ chồng không mâu thuẫn với ai.

Chủ shop thời trang cho biết, hai tuần trước có hai số điện thoại liên tục gọi và nhắn vào máy của vợ anh với nội dung lăng mạ, đe dọa tính mạng. "Mỗi khi chúng tôi nghe máy, họ chỉ nói vài tiếng ú ớ có lúc giọng nam, lúc giọng nữ nhưng không ai trả lời", người vợ cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Linh, Phó khoa Ngoại chỉnh hình Bệnh viện Củ Chi, chị Hằng bị chém 6 nhát trong đó có 5 nhát ở hai tay. Anh Hải bị chém hai nhát ở tay trái, đã xuất viện.

Anh Hải khẳng định trong 5 năm kinh doanh shop thời trang, hai vợ chồng không mâu thuẫn với ai. Ảnh:An Nhơn.

Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của vợ chồng anh Hải, công an huyện kết hợp Công an thị trấn Củ Chi đã lấy lời khai, điều tra sự việc.

Theo An Nhơn (VNE)