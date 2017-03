Vợ chồng cô giáo mầm non nhận “thầu” làm giả hàng chục sổ hưu

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hán Thị Hòa (SN 1960) là giáo viên trường mầm non xã Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2006, 2 vợ chồng Hán Thì Hòa và Phạm Văn Tuấn (SN 1959, đã mất đầu năm 2012) đã lợi dụng chức danh cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Phù Ninh của Tuấn để tung tin có thể “chạy” sổ hưu. Hai vợ chồng Hòa đã nhận trên dưới 100 triệu đồng của nhiều người để làm giả sổ bảo hiểm xã hội và giấy chứng nhận hưu trí. Cặp vợ chồng Tuấn, Hòa đã làm giả hơn 40 hồ sơ để bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ cấp sổ hưu và đã chi trả số tiền hơn một tỷ đồng tiền lương hưu cho các đối tượng “chạy” bảo hiểm. Nhiều người trong số đó là người nhà của vợ chồng Tuấn Hòa. Thậm chí, không ít người lĩnh lương hưu tại xã Phú Lộc dù không phải người địa phương. Tại cơ quan công an, Hán Thị Hòa bước đầu khai nhận đã cùng với chồng mình lừa một số người ủy quyền cho vợ chồng Hòa nhận lương hưu tại khu 2,3,11 xã Phú Lộc với số tiền trên 200 triệu đồng. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Thế Cường (Dân trí)