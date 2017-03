Vợ chồng con nợ chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng, bỏ trốn không thoát

Đến hết ngày 26/7, đã có 14 bị hại gửi đơn đến Công an TP Lạng Sơn, tố cáo vợ chồng Trung - Liên lợi dụng vay với lãi suất cao để chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.



Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và bắt khẩn cấp đối tượng Trung tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Đồng thời, Công an TP Lạng Sơn cũng đã tạm giữ hình sự đối với Tạ Bích Liên và Nguyễn Văn Trung. Hiện, Công an TP Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án





Theo CAND