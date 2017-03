Vô cớ bắt trẻ em, công an xã phải xin lỗi

Công an viên Võ Thành Hà: “Tôi có lỗi” Trao đổi qua điện thoại, anh Võ Thành Hà cho biết: “Hôm đó, tôi được tin báo bà Hoa, cô của G., bị mất trộm điện thoại nên cùng anh Chênh xuống xác minh. Bà Hoa nghi G. là thủ phạm nên yêu cầu chúng tôi đưa cháu về điều tra. Tôi có gọi điện thoại báo cho cha mẹ G. nhưng không liên lạc được. Tại công an xã, tôi có nóng giận nên tát G. một cái chứ không đánh tới bốn lần như trong đơn phản ánh. Sự việc xảy ra, tôi cảm thấy mình rất có lỗi nhưng do ngại nên chưa tới xin lỗi gia đình G. Chủ nhật này tôi sẽ có mặt trong buổi xin lỗi công khai do lãnh đạo xã tổ chức”. Còn anh Chênh nói: “Tôi phụ trách địa bàn của gia đình G. nên hôm đó đi cùng theo đề nghị của anh Hà. Sau khi đưa G. lên xã, anh Hà là người làm việc trực tiếp với G. chứ không phải tôi. Sau sự việc, tôi biết mình có lỗi nên đã hai lần xuống xin lỗi gia đình”. ________________________________ Tôi đã cử một phó trưởng công an huyện xuống địa phương xác minh thêm. Nếu xác định có sai phạm thì sẽ kỷ luật nặng những cá nhân liên quan. Công an xã là lực lượng bán chuyên trách, việc xử lý lực lượng này sẽ do công an huyện và UBND xã phối hợp. Thượng tá NGUYỄN THANH SƠN, Trưởng Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh Tôi đã cùng trưởng công an xã làm việc với gia đình em G. và hai công an viên. Chúng tôi đã xin lỗi gia đình và sẽ xử lý thật nghiêm khắc những cá nhân sai phạm. Ông LÊ TẤN THÀNH, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình,

Tân Biên, Tây Ninh Theo khoản 2 Điều 306 BLTTHS, trường hợp người bị tạm giữ, bị can từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì việc lấy lời khai, hỏi cung những người này phải có mặt đại diện của gia đình, trừ trường hợp đại diện gia đình cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Như vậy, hành vi bắt, giữ và lấy lời khai của em G. (15 tuổi) vì nghi ngờ em trộm cắp ĐTDĐ đã có dấu hiệu vi phạm quy định của BLTTHS như sau: Thứ nhất, hỏi cung trẻ em không có mặt đại diện của gia đình (khoản 2 Điều 302 BLTTHS). Thứ hai, nếu có chứng cứ chứng minh việc công an viên Hà đã đánh G. để buộc em này khai thì hành vi của anh Hà có dấu hiệu dùng nhục hình. Tùy theo mức độ, hai công an viên có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự

ĐH Luật TP.HCM N.NGA ghi