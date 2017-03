Vô cớ chặn xe của dân, công an đến tận nhà xin lỗi

Liên quan đến việc trước đó, một đoạn clip được đang tải lên mạng, nội dung là một nhóm công an, dân phòng vô cớ chặn xe, rút chìa khóa xe của người tham gia giao thông, chiều 24-11, Trung tá Trần Quốc Hanh, Trưởng Công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), đã thay mặt ban công an xã đến tận nhà anh Nguyễn Trường Hải xin lỗi và trả chìa khóa xe cho anh.

Buổi xin lỗi có sự chứng kiến của Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) và được lập biên bản xác nhận.

Theo thông tin thu thập được, sự việc này xảy ra vào đêm 13-11 tại ấp 2, xã Lộ 25, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất cho biết đang xem xét sự việc đúng sai ra sao để xử lý.





Biên bản xác nhận buổi xin lỗi: Ảnh: CTV

Theo lời kể của người liên quan, khoảng 22 giờ ngày 13-11, anh Hải (33 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) thì bất ngờ có ba dân phòng và hai công an của xã Lộ 25 lao ra chặn xe.

Thấy lực lượng chốt chặn cầm đèn pin, gậy ba trắc ra chặn xe mà không có bảng tên, không cho xem giấy tờ, kế hoạch thực hiện chuyên đề và cũng không nêu lý do chặn xe nên anh không đồng ý xuất trình giấy tờ.

Bất ngờ một người tiến lại giật chìa khóa xe của anh Hải rồi cả nhóm lên xe máy rời đi. Không có chìa khóa, anh Hải phải dắt bộ xe máy gần 10 km giữa đêm mới về tới nhà.



Diễn biến vụ việc được anh Hải dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội. Nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình với cách hành xử trên của nhóm công an, dân phòng.