Vô cớ đuổi đánh rồi đốt xe người đi đường

2 đối tượng Vui và Thí tại cơ quan Công an



2 đối tượng Võ Phi Vui và Nguyễn Ngọc Thí đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.Trước đó vào đêm 20-5, Vui và Thí cùng với một số thanh niên địa phương cầm gậy gỗ tụ tập tại khu vực ngã tư thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh để trả thù một nhóm thanh niên khác vì đã đến gây chuyện tại địa bàn thôn Kim Nại.Khi phát hiện người đi đường là anh Võ Đức Đại, ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh điều khiển xe máy theo hướng từ xã Vạn Ninh về xã An Ninh, qua khu vực ngã tư, bất ngờ nhóm thanh niên thôn Kim Nại xông ra chặn đường và rượt đuổi đánh, vì hoảng sợ nên anh Đại bỏ xe máy chạy thoát thân. Nhóm thanh niên nay đã cùng nhau khiêng xe máy của anh Đại ra cánh đồng rồi châm lửa đốt xe. Thiệt hại 1 xe máy Wave trị giá 7 triệu đồng, 800.000 đồng trong cốp xe và một số giấy tờ khác.Nhóm đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Sắp tới một bản án của pháp luật sẽ nghiêm trị đối với hành vi hủy hoại tài sản đối với chúng. Đây cũng là bài học và lời cảnh báo đối với những thanh niên địa phương có biểu hiện ngông cuồng, coi thường pháp luật.Theo Trần Tuấn (ANTĐ)