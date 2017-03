Vợ con đi chơi tết, chồng ở nhà “đột tử” bất thường

Theo đó, ngày 26/1 (tức mùng 4 Tết), vợ con anh Thanh cùng về nhà mẹ đẻ ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa chơi Tết. Bốn ngày sau đó, vợ anh Thanh điện thoại về nhà bà con (sát nhà anh Thanh) nhờ nhắn chồng xuống đón vợ con về. Tuy nhiên vì người bắt máy là trẻ nhỏ nên lời nhắn không được chuyển tới anh Thanh.

Chiều ngày 1/2, vợ anh Thanh tiếp tục điện thoại về nhờ nhắn chồng đi đón. Lúc này người bà con mới sang gọi nhưng không thấy anh Thanh trả lời. Quan sát thấy cửa nhà anh Thanh khóa trái, một người em trai anh Thanh tìm cách vào nhà bằng cửa sau thì phát hiện anh Thanh đã chết, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ninh Sim đã phong tỏa hiện trường, cấp báo cho Công an thị xã Ninh Hòa để điều tra. Theo Công an xã Ninh Sim, anh Thanh chết trong tư thế bất thường ngay trên giường ngủ.

Theo Trịnh Anh (Dân trí)