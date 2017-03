Vợ cựu cảnh sát lừa đảo hàng chục tỷ đồng bị bắt

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao nghi can trốn truy nã Bùi Thị Bích Kiều (29 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45).

Người đàn bà bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là vợ Nguyễn Trung Kiên (34 tuổi, cựu cán bộ nhà tạm giữ Công an thị xã Thuận An). Ba tháng trước, Kiên bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiều bị bắt khi đang lừa vay 1 tỷ đồng với lãi suất cao. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo điều tra, tháng 8/2009, vợ chồng Kiên mua 2 lô đất tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu (Bình Dương) sau đó chuyển nhượng cho ông Phan Tiến Phú với giá 3,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3/2010, do tin tưởng, ông Phú giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng Kiên nhờ làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Vì giấy tờ vẫn đứng tên mình nên cặp đôi này tiếp tục bán cho 3 người khác lấy 8,3 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng này với cơ quan chức năng. Biết chuyện, Kiên bỏ việc, không đến cơ quan. Công an tỉnh Bình Dương đã tước quân tịch, sa thải Kiên khỏi ngành. Khi lệnh bắt khẩn cấp được phát đi, Kiên ra trình diện còn Kiều bỏ trốn và bị truy nã.

Chiều 29/8, Kiều hỏi vay một người ở xã Hưng Định, thị xã Thuận An số tiền 1 tỷ đồng với lãi suất rất cao. Biết thủ đoạn trước đó của vợ chồng Kiều, người này đã báo Phòng PC 52 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An bắt giữ. Ngay sau đó đã có hai nạn nhân ở TP HCM trình báo bị Kiều hứa ngon ngọt để mượn hơn nửa tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Mở rộng điều tra, Công an Bình Dương xác định vợ chồng Kiên còn bị 19 người khác tố cáo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng dưới hình thức mua bán nhà, đất, cầm cố xe… Trong số này, có người bị nợ đến 9 tỷ đồng.

Theo Nguyệt Triều - Hoàng Lê (VNE)