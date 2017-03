Vợ dàn dựng cướp vàng của chồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa ra quyết định xử phạt chính đối với Nguyễn Thị Lê Duyên (ngụ thị trấn An Châu) và Lê Văn Luông (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Nhuận). Đồng thời, giao cho Công an địa phương họp dân giáo dục các đối tượng nhằm trấn an dư luận để người dân hiểu rõ và nâng cao cảnh giác với kiểu "vừa ăn cướp, vừa la làng" của 2 đối tượng nói trên.

Theo hồ sơ công an, ngày 6/12/2012, anh Lương Hồng Dũng (52 tuổi, chồng Duyên) đến Công an thị trấn An Châu trình báo về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản. Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 12h ngày 5/12/2012, anh Dũng cùng vợ trên đường đi chợ An Châu về đến khu vực ấp Hòa Long 3, thì bị 6 thanh niên bịt kín mặt đi trên 3 xe gắn máy chặn đường, khống chế chở Duyên vào đường Chùa Thất Bửu và dùng dao hăm dọa buộc nạn nhân tháo 2 chiếc lắc (có trọng lượng 8 chỉ vàng 18K) đưa cho bọn chúng.

Sau khi cướp được tài sản, cả 6 tên cướp lên xe, rồ ga tẩu thoát. Sau đó, bọn chúng còn nhắn tin vào máy với lời lẽ đe dọa anh Dũng. Khi đó, anh Dũng định trình báo Công an thì bị vợ ngăn cản. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các điều tra viên đã mời Duyên về trụ sở để làm việc. Lúc này, Duyên thuật lại toàn bộ quá trình bị cướp tấn công một cách rất rõ ràng và cung cấp thêm cho cơ quan Công an sự nghi ngờ của mình về người vợ đã ly hôn của chồng luôn đem lòng thù ghét Duyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên phát hiện lời trình bày của Duyên có nhiều điểm khả nghi cần làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Duyên đã thú nhận do thiếu tiền tiêu xài, nên đã nghĩ ra cách dựng lên "vụ cướp" nhằm lấy tài sản của chồng đem đi bán. Theo đó, sau khi tạo hiện trường giả vụ cướp, Duyên đã mang 2 chiếc lắc vàng xuống TP Cần Thơ bán được gần 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/10/2012, tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú cũng xảy ra một vụ cướp tương tự. Sau khi lên kế hoạch chi tiết, vào khoảng nửa đêm Lê Văn Luông đến Công an huyện Châu Thành trong bộ dạng quần áo bị rách nát, lấm lem bùn đất, trên người có nhiều vết thương, trình báo vừa bị mất tài sản.

Tại đây, Luông cho hay vừa bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường bắt phải đưa tiền, khi đó Luông chống trả thì bị bọn chúng dùng dao chém trúng bụng, hông và giật lấy cái bóp bên trong đó có 27 triệu đồng. Gây án xong, bọn chúng lên xe chạy về hướng xã Tân Phú. Qua xem xét dấu vết trên thân thể Luông và sự trình báo có nhiều mâu thuẫn của nạn nhân, các điều tra viên nhận định đây là vụ dựng hiện trường giả, do vết thương chỉ bị trầy xước nhẹ, không phải do vết chém của loại dao sắc nhọn tạo nên. Đồng thời, số tiền 27 triệu đồng, theo Luông thì có rất nhiều nghi vấn.

Qua đấu tranh, Luông thừa nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, sợ bị vợ và gia đình biết chuyện nên đã bày ra chuyện bị cướp để về nhà lấy tiền trang trải và tiêu xài cá nhân



Theo V.Vĩnh - Q.Mai (CAND)